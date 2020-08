Flick: “E’ merito del gruppo, abbiamo lavorato ogni giorno”

Hans Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato nel post gara dopo la vittoria dei bavaresi in Champions League contro il Psg. Queste le parole dell’allenatore tedesco: “Vittoria? Non riesco a comprendere. Tutto questo è merito della squadra. Quando ho iniziato ad allenare a novembre leggevo che questa squadra non faceva più paura. Ci siamo messi a lavorare per creare un gruppo unito. Triplete? E’ arrivato grazie ad una atmosfera positiva creata giorno dopo giorno. Non era facile ma ci siamo riusciti.”

Foto: twitter Bayern