Flick: “È bello allenare il Barcellona. Szczesny? Iñaki può fare il portiere per tutta la stagione”

Il tecnico del Barcellona Hans Flick, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in casa dell’Osasuna, ha parlato delle condizioni fisiche della rosa, e ha generato delle nubi sul tema portiere. Incalzato sul possibile arrivo in blaugrana di Szczesny, il tedesco ha risposto che Iñaki Peña potrebbe potenzialmente essere l’estremo difensore titolare per tutta la stagione.

Sul potenziale ottavo successo consecutivo: “Vincere è sempre bello. Non ci concentriamo sul fatto che si tratti di un record. Ci siamo preparati per vincere, ma so che sarà difficile: l’Osasuna è molto forte in casa, ha conquistato 10 punti. L’atmosfera è pazzesca e i tifosi li sostengono tantissimo, mi piace”.

La squadra: “È una questione di qualità, lo dico spesso. I giocatori sono molto ben preparati quando si tratta di giocare. Lavorano con passione e tanta mentalità, seguono le nostre istruzioni. È molto bello essere l’allenatore del Barcellona. Faremo qualche cambio, ma servono giocatori esperti come Raphinha o Lewandowski. Dobbiamo vedere come se la caveranno tutti domani”.

De Jong: “Mi è piaciuto quello che ho visto in allenamento. Anche Gavi sta meglio, stanno aumentando il ritmo degli allenamenti. Il ritorno di Frenkie è vicino. Vedremo la prossima settimana”.

Su Szczesny: “Iñaki può fare il portiere per tutta la stagione, perché no. Per quanto riguarda un altro portiere non so cosa succederà, dobbiamo aspettare”.

Foto: Instagram Barcellona