Flick: “Dobbiamo accettare l’infortunio di Yamal. Simeone? Lo adoro, ha fatto un lavoro incredibile”

Hans Flick, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la cruciale sfida di Liga contro l’Atletico Madrid.

“È la fine dell’anno, è una grande partita contro i migliori rivali possibili, ma noi siamo secondi in campionato e Champions League e non stiamo affatto male. Abbiamo perso qualche punto contro Las Palmas e Leganes però e dobbiamo recuperarli. Domani ci attende un’altra partita e dobbiamo lottare per migliorare e conquistare la vittoria. Dobbiamo accettare che Yamal è infortunato e non potrà essere della gara, giocherà qualcun altro e ci sono diverse opzioni fra cui scegliere. Al momento non ho ancora deciso, vedremo domani. Il sostituto di Lewandowski? Quando pensi alle partite passare forse cambieresti le cose, ma le decisioni le prendi sul momento. Ferran è stato molto bravo, poi si può discutere se è stata buona o meno, ma il nostro compito è prendere decisioni”.

L’ex Bayern parla poi di Simeone, tecnico che stima profondamente e al quale dedica elogi importanti: “Avere questa serie di vittorie (11 consecutive NdR) è incredibile. Stanno facendo un ottimo lavoro e li rispetto molto. Adoro la personalità e l’emotività del Cholo Simeone e si vede che la squadra è proprio a sua immagine. Ma questo non cambia nulla, vogliamo vincere domani”.

Foto: X Barcellona