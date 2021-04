Flick: “Crediamo nella rimonta. Goretzka e Coman ci saranno. Lewandowski non recupera”

Domani sera ci sarà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Una partita molto importante, che vede i francesi partire avanti nel punteggio dopo il 3-2 dell’Allianz Arena.

In conferenza stampa, il tecnico del Bayern, Hansi Flick, ha parlato della gara che si attende al Parco dei Principi.

Queste le sue parole: “Non è così facile per lo staff lavorare quando ci sono tanti giocatori infortunati o positivi al coronavirus. Lucas Hernandez e Leon Goretzka hanno preso parte all’allenamento, quindi domani faranno parte della squadra, così come Kingsley Coman e Jerome Boateng. Robert Lewandowski sarà assente, posso confermarlo al 100%. Nonostante questo crediamo alle possibilità di rimonta in vista del ritorno. Abbiamo le qualità per poter vincere, sappiamo che di fronte c’è una grande squadra ma noi non siamo da meno”.

Foto: Sito Bayern