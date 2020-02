Flick: “Contento per come mi ascolta la squadra, Müller un leader. Lewandowski? Mai avuto dubbi”

Hansi Flick, l’allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Germany commentando la vittoria con il Chelsea: “Sono contento per come la squadra mi ascolta, abbiamo fatto una grande partita. Müller? Ha fatto esattamente ciò di cui avevamo bisogno oggi. Ho usato bene lo spazio, ha giocato bene tra le linee. Devo dire, però, in realtà che è stata una prestazione molto concentrata da parte di tutta la squadra e siamo molto felici. Lewandowski dice? Non ho mai avuto dubbi sulle sue capacità di essere utile per i compagni”.