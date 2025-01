Flick: “Contenti per Dani Olmo e Pau Victor. Volevamo vincere anche per loro”

Il Barcellona nel tardo pomeriggio ha avuti la notizia della possibilità di iscrizione di Dani Olmo e Pau Víctor, dopo i problemi delle scorse settimane. Il tutto poco prima della gara contro l’Athletic Bilbao, vinta 2-0 dai catalani in Supercoppa.

A fine gara, ha parlato Hansi Flick, allenatore del Barcellona, partendo proprio da questa notizia: “La notizia è arrivata sull’autobus. Siamo una squadra e volevamo vincere per Dani Olmo e Pau Víctor, ma anche per tutto il gruppo. Credo che abbiamo meritato. In alcuni momenti non abbiamo dominato come al solito, ma sono contento. L’obiettivo era arrivare in finale e siamo felici di aver mantenuto la porta inviolata”.

Sul rendimento della squadra, ha detto: “Non credo che sia calato dopo il cambio di Lamine. Capisco che vi concentriate su Lamine, ma c’è una squadra. Lamine veniva da un infortunio e doveva giocare circa sessanta minuti”.

Ancora sull’iscrizione cautelare di Olmo e Víctor, notizia arriva a pochi minuti dall’inizio della partita: “Sono molto contento per loro, ma anche per tutta la squadra. La notizia è arrivata sull’autobus e bisognava vedere la reazione. Sono molto soddisfatto anche per tutto il club. Dani e Pau sono contenti anche loro. È stato un segnale molto positivo prima della partita. Volevamo vincere per il gruppo, non solo per loro”.

Foto: sito Barcellona