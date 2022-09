Flick: “Con l’Ungheria duro colpo, ci tenevamo a passare primi il girone”

Hansi Flick, CT della Germania, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inghilterra.

Queste le sue parole: “Sarà una classica assoluta, in uno degli stadi più belli al mondo. La squadra non vede l’ora che arrivi domani. La Premier è il campionato migliore del mondo, e loro hanno una squadra eccezionale. Dovendo disputare molte gare in Patria è possibile che non siano particolarmente brillanti, ma sarà molto difficile per noi”.

Sul ko con l’Ungheria: “È stato un brutto colpo, avremmo voluto fare di più anche perchè vincendo saremmo stati primi e avremmo avuto la chance di andare alla Final 4. Nel primo tempo è andata in scena la nostra peggior prestazione nelle ultime quattordici partite, nella ripresa siamo migliorati leggermente, ma abbiamo creato una sola occasione. Va però anche detto che l’Ungheria si è difesa egregiamente e ha sfruttato le proprie chance”.

Foto: twitter Germania