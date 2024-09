Flick: “Avere De Jong di nuovo in squadra è molto importante”

Hans Flick, durante la conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Young Boys, ha comunicato che il centrocampista olandese Frenkie De Jong prenderà parte alla gara, dopo più di cinque mesi dall’infortunio. Il club blaugrana è alla ricerca della prima vittoria in Champions, dopo il passo falso contro il Monaco.

Su De Jong: “Avere Frenkie di nuovo in squadra è qualcosa di molto importante. Abbiamo avuto molti giocatori infortunati e dopo ottobre recupereremo tre giocatori. Siamo felici quando i giocatori tornano ad allenarsi. Sarà bello per Frenkie tornare in squadra. Se avrà l’opportunità potrà giocare 45, 20 o 10 minuti”.

Lo Young Boys: “L’abbiamo studiata, ha grandi giocatori ed è una squadra molto ben organizzata. Scenderemo in campo con la miglior squadra possibile”.

Foto: Instagram Barcellona