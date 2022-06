Flick: “All’Europeo tutti tifavano Italia per come giocava. Peccato non averla ai Mondiali”

Hansi Flick, CT della Germania, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 contro l’Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo iniziato bene la partita, poi dopo 15-20 abbiamo perso un po’ il filo. L’Italia ha disputato una buona partita e noi abbiamo commesso troppi errori in fase di costruzione. C’è mancata intensità e compattezza difensiva, questi sono i punti su cui bisognerà migliorare per disputare martedì una partita migliore”.

Prestazione non sufficiente: “Sono d’accordo. Oggi non abbiamo applicato bene ciò che invece avevamo provato durante l’allenamento, decisivo sarà ora il percorso che ci porterà al Mondiale: ci alleniamo bene, ma non riusciamo a fare lo stesso durante le partite. L’Italia sembrava più navigata e coesa rispetto a quanto ci aspettassimo, positivo che abbiamo pareggiato subito. Il resto meno e andrà analizzato. Nota di merito per la Nations Leaque perché questa competizione ci permette di affrontare sempre avversarie molto valide”.

Sull’Italia: “L’Italia è una Nazione che vive e respira di calcio, sono sempre in grado di mettere in campo grandi prestazioni. Difensivamente sono solidi e sono rodati in attacco, stimo Mancini e mi piace il modo in cui l’Italia ha giocato all’Europeo, tutti pian piano siamo diventati tifosi dell’Italia durante l’Europeo per come giocava. L’Italia ha tutto per ripartire e ricostruire un nuovo importante ciclo. Peccato non averla ai Mondiali”.

Sui tifosi: “Sì, oggi l’atmosfera era davvero magnifica ma noi non possiamo certo lamentarci dei nostri tifosi. Sono sicuro che anche a Monaco di Baviera i tifosi ci sosterranno ma è anche vero che la squadra dovrà dare il 100% per sostenere i nostri tifosi”.

Come ha visto Sané? E’ arrivato Reus in ritiro? “Sì, è arrivato e oggi si allenato bene, d’ora in avanti credo sarà pronto. Su Sané, sapete che non parlo mai delle prestazioni dei singoli giocatori”.

Foto: Twitter Germania