Flamengo, squadra in crisi. I tifosi assaltano la sede: “Ora sarà un inferno”

Ore durissime in casa Flamengo, il club più blasonato del Brasile. I rossoneri sono in netta crisi di risultati, reduci da 4 sconfitte nelle ultime 6 giornate e con un misero 11° posto in classifica.

E’ scoppiata, quindi, la contestazione dei tifosi, nella notte brasiliana. I membri del gruppo organizzato del Flamengo si sono riuniti all’ingresso della sede del club per manifestare contro il momento attuale della squadra. Il gruppo, che contava circa 20 tifosi, ha esposto striscioni e ha fatto cori al grido di “Squadra senza vergogna” e “L’amore è finito, adesso tutto si trasformerà in un inferno per voi”.

I principali bersagli, il tecnico Rogerio Ceni, il presidente e il direttore sportivo.

Non sono mancati attimi di tensione, con le guardie di sicurezza del club sono state chiamate a vigilare sull’ingresso della sede di Gavea e la polizia è stata rinforzata sul posto.

Il Flamengo è atteso domenica dalla gara con la Chapecoense, conscio che un nuovo risultato negativo non farà altro che alimentare la rabbia dei tifosi.

Foto: Logo Flamengo