Flamengo, la Copa Libertadores è tua! Decide Gabigol contro l’Athletico Paranaense (1-0)

Il Flamengo vince la Coppa Libertadores ed è Tricampeāo! A decidere la finale contro l’Athletico Paranaense è Gabriel Barbosa, più noto al pubblico italiano come Gabigol. Nella finale tutta brasiliana è sufficiente una rete realizzata dall’ex Inter nel finale del primo tempo per regalare alla squadra il terzo trionfo in Libertadores. Assieme a lui esultano anche delle vecchie conoscenza del calcio italiano, l’ex Juventus e Inter, Arturo Vidal e gli ex Fiorentina, Erick Pulgar e Pedro.

Foto: Instagram Flamengo