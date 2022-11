Flamengo, il presidente smentisce l’idea Ronaldo: “Avete molta creatività. Qui farebbe panchina”

Durante l’intervista concessa al podcast Papo Reto, Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, ha parlato anche dell’eventuale trasferimento di Cristiano Ronaldo in Brasile: “Non so da dove provenga questa notizia, ma chi l’ha messa in giro ha molta creatività. Prima di tutto mi chiedo, per quale posto? Per stare in panchina. Da quello che ho letto su internet, non so se sia vero o no, gli sarebbero stati offerti quasi 247,5 milioni di euro per un contratto di due anni, ovvero oltre 10,2 milioni al mese. Parliamo di un valore ben al di sopra dell’intero monte ingaggi del Flamengo. Essere il sostituto di Pedro o Gabigol? Non posso… Nessuno qui impazzirà. Il tempo amatoriale di gestire, di pensare che in futuro pagheremo i conti, quello non c’è più. Non c’è possibilità di fare un passo che non sia sicuro”.

Foto: Instagram Manchester United