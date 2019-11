Flamengo, due giorni da favola: dopo la Libertadores è anche campione del Brasile!

Due giorni da favola per il Flamengo. Il club brasiliano di Jorge Jesus, trascinato da Gabigol, ha centrato una storica doppietta a distanza di poche ore. Dopo il successo nella finale di Copa Libertadores contro il River Plate, per il Flamengo è arrivata anche la certezza aritmetica di aver vinto il Brasilerao in seguito alla sconfitta del Palmeiras con il Gremio, che vede il Verdao lontano 13 punti dalla vetta a quattro giornate dal termine.

Foto: Twitter ufficiale Flamengo