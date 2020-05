Flamengo: 38 persone positive al Coronavirus, compresi 3 calciatori

Negli scorsi giorni, il Flamengo ha effettuato test a tutti i suoi dipendenti, per scoprire se qualcuno di essi avesse contratto il Coronavirus. Poche ore fa, il club brasiliano ha emanato un comunicato in cui spiega di aver trovato 38 asintomatici, fra cui 3 calciatori della prima squadra:

“La Clube de Regatas do Flamengo, al fine di garantire la massima sicurezza degli atleti, della commissione tecnica e dei dipendenti della squadra di calcio, ha effettuato dei test sul nuovo coronavirus, che causa COVID-19.

Tra il 30 aprile e il 3 maggio sono stati eseguiti 293 test, raggiungendo, oltre al 100% di tutti questi collaboratori e di molti membri delle famiglie dei giocatori.

Questi esami sono in linea con le migliori pratiche raccomandate dall’OMS, superando persino ciò che accade nei Paesi che riescono a combattere la pandemia.

I risultati degli esami sono emersi martedì (6), ed è risultato che:

1. Dei 293 esaminati, 38 sono risultati positivi, pur non presentando sintomi, i cosiddetti “positivi asintomatici”. Sono state rilevate undici persone che avevano precedentemente avuto contatti con il virus, senza sintomi, e avevano già anticorpi IGG positivi.

2. Dei 38 che hanno mostrato una reazione al virus, avevamo sei dipendenti del gruppo di supporto Flamengo, due impiegati di società terze che forniscono servizi regolari al club, 25 familiari o persone che lavorano nelle case dei dipendenti e dei giocatori e tre atleti della squadra principale; altri due giocatori avevano anticorpi IGG positivi.

Per coloro che sono risultati positivi, tutti asintomatici, le misure saranno isolamento e quarantena, follow-up quotidiano con questionari su segni vitali ed evoluzione, oltre a nuovi dosaggi seriali di pazienti e contatti fino alla risoluzione dei casi.

Gli atleti che hanno avuto familiari o dipendenti con test positivi verranno messi in quarantena, con monitoraggio giornaliero con questionari sui segni della malattia e nuovi test. In caso di nuovi test negativi, saranno integrati nel lavoro in un periodo sicuro o, in caso di test positivi, da quel momento in poi seguiranno lo standard di condotta di coloro che hanno già effettuato il test positivo.

Infine, Flamengo ribadisce che sta lavorando in piena armonia con le autorità governative al fine di, con tutta la responsabilità e la sicurezza, collaborare con l’importante ritorno alle attività calcistiche nel più breve tempo possibile.”

Foto: profilo Twitter ufficiale RC Flamengo