Flachi torna protagonista a 47 anni: due gol in 50 minuti e la Praese vola al primo posto

Francesco Flachi torna protagonista a 47 anni. La maglia è quella della Praese che si è affidata a Flachi non solo come calciatore, ma anche come educatore del settore giovanile. Una combinazione che ha rimesso in gioco su tutti i fronti il fuoriclasse dell’Isolotto. E il ragazzo che gioca bene è tornato a incantare in campo siglando 2 gol nelle ultime due partite, risultando decisivo anche nella partita di oggi contro il New Bragno. All’80’ Flachi si fionda sul cross del compagno, anticipa tutti e batte il portiere avversario. Una giocata misto di tecnica e astuzia che ha sigillato i tre punti della Praese, lanciandola prima in classifica in Promozione con quattro punti di vantaggio sul Pietra Ligure.

Foto: Instagram Flachi