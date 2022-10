Si ferma Paredes, il comunicato della Juve

Non c’è pace per la Juventus in questa stagione. Neanche il tempo di godersi la parentesi delle due vittorie consecutive in campionato, dopo un periodo nerissimo, che il club bianconero deve fare i conti con l’ennesimo infortunio. Leandro Paredes, infatti, ha riportato un fastidio al tendine del ginocchio che lo terrà fuori circa 10-15 giorni e quindi sicuramente out nelle due gare dei bianconeri contro Benfica e Lecce. Questo il report del club bianconero: “Leandro Paredes, a seguito di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 15 giorni per il suo completo recupero”.

Foto: sito Paredes