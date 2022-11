Fisioterapista Belgio: “Lukaku al Mondiale? Valuteremo giorno per giorno la situazione”

Le condizioni di Romelu Lukaku stanno tenendo col fiato sospeso il Belgio: Big Rom ci sarà in Qatar? Alla stampa fiamminga, ha fatto il punto della situazione Lieven Maesschalck, fisioterapista della Nazionale belga: “Cercheremo di prepararlo per il Qatar, valuteremo giorno per giorno la sua situazione, poi decideremo se rimanere in Belgio o meno. Romelu ha molta esperienza ed è mentalmente abbastanza forte per riprendersi”.

Foto: Instagram Inter