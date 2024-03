FISICO DA CENTRAVANTI, MOVENZE DA SECONDA PUNTA: AMADOU SARR, TALENTO DELL’INTER IN RAMPA DI LANCIO

“Vivaio” è un termine associato al terreno in cui piante e fiori vengono seminati e coltivati. Recentemente, però, è stato esportato anche nel mondo del calcio per indicare il centro in cui vengono addestrati i giovani talenti. Una strategia d’investimento e di consolidamento delle fondamenta della struttura societaria che l’Inter, tra pochi club nel nostro Paese, pare aver compreso e sfruttato appieno. Dopo infatti aver attinto dalla cantera innumerevoli volte negli scorsi anni per sopperire ad esigenze di organico, anche questa volta potrebbe presentarsi una nuova occasione per pescare una nuova leva pronta, finalmente, a sbocciare in prima squadra. Amadou Sarr, punta 19enne della Primavera nerazzurra, con passaporto senegalese e italiano, potrebbe finalmente esordire tra i grandi nelle prossime due partite in programma prima della sosta per le Nazionali. Un vero e proprio sogno, realizzabile già stasera in Champions contro l’Atletico Madrid. Si perché mister Simone Inzaghi è stato costretto a convocarlo a causa dell’infortunio accusato da Marko Arnautovic a Bologna (un mese di stop da osservare per lui) e della conseguente carenza di attaccanti di ruolo: Lautaro, Thuram e Sanchez per due maglie, con il ragazzo a scalpitare dalla panchina e pronto a cogliere un’occasione attesa da una vita.

Eppure le caratteristiche della punta austriaca e del giovane, suo potenziale sostituto, sembrano piuttosto diverse. Alto 190 cm per circa 76 kg, Sarr è il classico centravanti longilineo, rapido, moderno e duttile. Uno a cui piace attaccare la profondità. E’ dotato di ottima tecnica e possiede un mancino piuttosto educato. Letale sui traversoni in virtù della sua stazza, ha dalla sua inoltre una grande personalità: sente il goal, lo cerca, si incarica perfino dei penalty senza sbagliare. Dimostra al contempo tanta generosità: lavora costantemente per la manovra di squadra e si rivela utile anche in copertura, partecipando in modo attivo alla fase difensiva. E’ dunque, come dicevamo, un calciatore essenzialmente mobile. Pur non essendo eccessivamente possente per il suo ruolo, sa farsi valere in contrasto, così sa come svariare su tutto il fronte offensivo. Qualità che ha messo in mostra fin qui in carriera, ricoprendo spesso anche la posizione di seconda punta e, occasionalmente, di esterno.