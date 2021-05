Fisicità, tecnica e i 21 gol in stagione. Dusan Vlahovic premiato come miglior giovane della Serie A

La stagione di Dusan Vlahovic è stata formidabile, soprattutto nella seconda parte del campionato. L’attaccante serbo è stato premiato come miglior giocatore Under 23 della Serie A. Ecco il comunicato della Lega:

Il premio Miglior Under 23della stagione 2020/2021 è stato assegnato al calciatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 9 viola di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

– Indice di Efficienza Tecnica del 91,9%, con un potenziale da Top Player (95%);

– Autore di 21 reti (con il 25% di riuscita al tiro) e capace di creare 46 occasioni da gol in stagione;

– Costringe gli avversari ad un lavoro extra, effettuando mediamente 76 accelerazioni esplosive e ben 90 frenate brusche a partita;

– Consistente anche in fase di non possesso, in ogni partita percorre oltre 1 km ad alta intensità per rincorrere gli avversari.

Foto: Twitter Fiorentina