Fischietto spagnolo per Feyenoord-Roma, tocca a José Maria Sanchez

Sarà José Maria Sanchez l’arbitro del match d’andata di Europa League tra Feyenoord e Roma che andrà in scena giovedì 13 aprile alle ore 21:00. Lo spagnolo sarà assistito da suoi connazionali Raul Cabanero e Inigo Prieto come assistenti. Il quarto ufficiale è Cesar Soto Grado mentre al Var ci saranno Juan Martinez Munuera e Guillermo Cuadra. Per l’arbitro è la prima squadra italiana che incontra in stagione, mentre in Europa quest’anno ha diretto Ajax-Liverpool eOlympique Marsiglia-Eintracht Francoforte

Foto: Twitter ufficiale Europa League