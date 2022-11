Fischi ai giocatori dell’Iran, il CT Queiroz: “Questi ragazzi vogliono giocare a calcio, non fategli lezioni o finte morali”

Nel corso della conferenza post gara contro l’Inghilterra, il CT dell’Iran, Carlos Queiroz, ha difeso la sua squadra anche contro i fischi polemici del pubblico, ovviamente legati ai motivi extracalcistici che conosciamo.

Queste le sue parole: “Questi ragazzi vogliono giocare a calcio, non fategli lezioni o finte morali su altri temi a cui non centiamo nulla. Chi non vuole supportare questi ragazzi, dovrebbe restare a casa. Abbiamo le nostre opinioni e le esprimiamo quando pensiamo sia giusto. Questi ragazzi vogliono giocare per il loro popolo. Ma sono ragazzi, e questa atmosfera pesa”.