Fischer: “Domani non ci saranno Juranovic e Roussillon. Crisi del Napoli? Non penso, sono a -5 dalla vetta”

Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Union Berlino Urs Fischer sugli assenti nella sfida di domani contro il Napoli:

“Domani mancheranno sicuramente Juranovic e Roussillon che sono fuori, Touasar ha fatto massaggi, l’ho visto allenarsi a parte e forse può giocare un po'”.

Sulla presunta crisi del Napoli:

“Non lo so se è in crisi, l’ho seguito ultimamente, è quinto a 5 punti dalla prima, non penso sia in difficoltà o in crisi. Hanno Osimhen fuori, pure un centrale difensivo mancherà, ma mi aspetto il Napoli di sempre, è forte, gestisce bene la pressione, è pericoloso in tutti i settori, sugli esterni con Kvaratskhelia e Politano uno contro uno. Cito anche Lobotka, il metronomo del loro centrocampo, sarà difficile”.

Sul rendimento di Bonucci e Gosens:

“In generale non sono soddisfatto della situazione e quindi tutti i giocatori ed io siamo responsabili, quindi anche loro, poi sull’inserimento posso dire che sono perfettamente integrati, sono leader, sono felice di questo. Bonucci non ha fatto preparazione con noi, ha giocato subito per l’infortunio di Knoche, Gosens sono abbastanza soddisfatto di lui ma non al 100% perché si devono migliorare degli automatismi”.

Foto: urs_fischer_trainer