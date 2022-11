Firmino: “Il Mondiale è un sogno per tutti i giocatori, per me non è diverso. Ma resto grato a Dio”

Roberto Firmino, attaccante brasiliano rimasto fuori dalla lista di convocati per il Mondiale di Tite, ha così commentato la scelta del ct con un post pubblicato su Instagram: “Scrivo per ringraziarvi per tutti i messaggi di affetto. Il Mondiale è un sogno per tutti i giocatori e per me non è diverso. Ieri le cose non sono andate come immaginavo o sognavo per la mia vita, ma posso guardare indietro e avere un cuore grato a Dio per avermi già permesso di vivere questo sogno come tanti altri. Tu, Signore, conserverai in perfetta pace colui il cui proposito è saldo, perché confida in te. (Isaia 26:3). Vorrei cogliere questa opportunità per mostrare il mio rispetto e congratularmi con tutti i convocati. È stato, è e sarà sempre un onore difendere il mio Paese soprattutto con il dono che il Signore mi ha fatto. Rimango qui fiducioso che Dio ha il meglio per me e faccio il tifo per l’hexa a venire. Perché conosco i progetti che ho per te,’ dice il Signore, ‘piani per farti prosperare e non per farti del male, piani per darti speranza e un futuro. (Geremia 29:11)”.

Foto: Instagram Firmino