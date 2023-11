Firmino: “Il mio Liverpool era il più forte al mondo. Poi è arrivata la pandemia”

Roberto Firmino, ex attaccante del Liverpool, ora all’Al Ahli, ha parlato della sua esperienza passata, soffermandosi sugli anni al Liverpool.

Queste le sue parole: “Non è un segreto per nessuno. Avevamo conquistato l’Europa, avevamo conquistato il mondo, ma mancava qualcosa: non avevamo ancora conquistato l’Inghilterra e la Premier League.Era quella che la maggior parte dei tifosi voleva. Non ho dubbi che siamo stati i migliori fino a marzo 2020, quando il pianeta si è fermato a causa della pandemia. Nel febbraio 2020 siamo andati a Madrid per affrontare l’Atlético.Simeone ha individuato perfettamente il nostro stile e ha trovato il modo di annullarci. Era la nostra prima sconfitta in cinque mesi, solo la seconda della stagione e la verità è che ci ha sorpreso. Ci sentivamo invincibili, con una squadra unita e potente. Ma non lo eravamo eravamo davvero. Con l’Atletico Madrid lo abbiamo scoperto a nostre spese”.