Firenze in delirio: Ribery è appena arrivato 

Franck Ribery è appena arrivato a Firenze. E all’aeroporto di Peretola ha trovato una folla di tifosi viola pronti ad accoglierlo. E’ il grande colpo della Fiorentina, quello di aver portato in Italia un autentico fuoriclasse reduce da un lungo ciclo con il Bayern. Ribery firmerà un biennale da 4 milioni a stagione più 500 mila euro di bonus. Ma il mercato viola non finisce qui, pronto l’assalto a un altro esterno offensivo (Berardi, nuovo tentativo per Suso, eventuale attesa per Politano che oggi l’Inter non cede). Intanto, l’abbraccio a Ribery…

Foto: Instagram Ribery