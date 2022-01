Firenze, il sindaco Nardella: “Vlahovic? La passione dei tifosi viene rovinata da vicende come questa”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a La Gazzetta dello Sport ha commentato l’imminente passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus.

Queste le sue parole: “Da tifoso non posso negare il dispiacere di vedere andar via a metà stagione il giocatore simbolo di questa prima ottima parte di campionato. E ancora peggio vederlo ceduto a una squadra che, vista la classifica, è una diretta concorrente. Più in generale, credo sia l’ennesima dimostrazione di un calcio che si sta allontanando sempre più dai tifosi e dal suo senso autentico, comandato da figure che non dovrebbero avere tutto questo potere. La visione romantica del calciatore “bandiera” è tramontata da tempo, ma in certi ambienti si coltivano ancora valori e passioni che purtroppo vengono calpestati e umiliati da vicende come questa”.