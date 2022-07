Jovic, visite mediche in corso con la Fiorentina

È iniziato il Luka Jovic day. Il nuovo centravanti della Fiorentina è arrivato alla clinica Fanfani per sostenere le visite mediche rito con il club viola. Dopodiché firmerà un contratto che lo legherà per i prossimi due anni (più opzione per i due successivi) al club di viale Manfredo Fanti.

Foto: Fiorentina Instagram