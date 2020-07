Fiorentina, vincere per scacciare la paura: con il Lecce scontro diretto

Dopo il pari riacciuffato in extremis contro il Parma, la Fiorentina adesso non può più permettersi passi falsi. Nella gara di questa sera in programma al “Via del Mare“, tra Lecce e Fiorentina sarà un vero scontro diretto per la salvezza. I giallorossi, terzultimi, vogliono continuare sulla striscia dei risultati utili dopo il pari contro il Cagliari e preparano lo sgambetto alla viola che perdendo metterebbe in serio pericolo la classifica. Gli uomini di Iachini, fermi alla 13esima posizione, sono appolaiati con 36 punti alle spalle di Parma (40) ma con soli due punti di vantaggio su Sampdoria, Udinese e Torino (quintultimo). Il Lecce (29) invece tallona il Genoa (30) e la sfida per la salvezza adesso è ancora tutta aperta, con Brescia e Spal con un piede e mezzo in Serie B.

Foto: profilo twitter Fiorentina