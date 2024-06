Fiorentina, troppi nomi a vuoto: sarebbe bastato ricordarsi di… Kean

Abbiamo letto tanti, troppi, nomi accostati alla Fiorentina nelle ultime due settimane. Alcuni effettivamente mai trattati, altri quasi impossibili, clausole da 40 milioni che volavano come noccioline quando in realtà non c’era una situazione concreta. A noi non piace la filosofia dei nomi buttati lì, alcuni a un passo dal traguardo (così dicono…) senza poi spiegare per quale motivo il traguardo si allontana sempre più. Nel caso dell’attaccante, aspettando le prossime mosse, sarebbe stato giusto fare un collegamento su quanto la Fiorentina stava preparando dallo scorso gennaio in direzione Moise Kean. L’arrivo di Raffaele Palladino, che lo avrebbe voluto a Monza già nell’ultima sessione invernale, ha portato a un’accelerata e alla definizione degli accordi con la Juve. Insomma, troppi nomi a vuoto: sarebbe bastato ricordarsi di… Kean.

Foto: Twitter Juve