Fiorentina, trattativa con il Bologna per Orsolini

La Fiorentina mette nel mirino Riccardo Orsolini. Stando quanto riportato da Flavio Ognissanti per Labaroviola, il club viola ha avviato i contatti con il Bologna per l’esterno offensivo classe ’97, dopo i contatti preliminari delle scorse settimane con l’agente del calciatore. Orsolini, il cui contratto con il Bologna scadrà nel 2024, ha chiesto nelle scorse settimane un ingaggio da 2,2 milioni di euro a stagione per prolungare il proprio contratto con la società rossoblù, che a queste cifre non può accontentarlo. La Fiorentina potrebbe chiudere l’operazione sborsando una cifra intorno ai 10-12 milioni, un valore su cui grava anche la scadenza del contratto fra 12 mesi. L’esterno classe 1997 si accontenterebbe di una cifra minore per il suo ingaggio qualora la trattativa dovesse avere buon esito, poco più di 1,5 milioni a stagione.

