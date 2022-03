Fiorentina, Torreira posta sui social la foto senza il dente cadutogli a San Siro

Un punto in più, ma un dente in meno. Questo il bilancio di Lucas Torreira dopo il match pareggiato dalla sua Fiorentina per 1-1 sul campo dell’Inter, con un suo gol che aveva aperto la partita. Il giocatore Viola, autore del gol del momentaneo vantaggio per la squadra di Vincenzo Italiano, ha postato una foto che lo ritrae subito dopo la partita, comunque sorridente, ma senza un incisivo.

Foto: Twitter personale