Fiorentina, tegola Sirigu: lesione al tendine d’Achille. Necessario l’intervento chirurgico

Dopo l’infortunio di questa mattina contro il Seravezza, arrivano novità sull’infortunio di Salvatore Sirigu. E non sono buone notizie per la Fiorentina. La società Viola ha reso note le condizioni dell’estremo difensore ttraverso un comunicato ufficiale, che conferma le brutte sensazioni di questa mattina: “ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un’azione di gioco, il calciatore Salvatore Sirigu ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo”.

Foto: Instagram Fiorentina