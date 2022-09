Fiorentina, tanto possesso palla ma pochi gol. I numeri dell’avvio di stagione

La Fiorentina fa tanto possesso palla, ma segna poco. Si potrebbe riassumere così, dando un’occhiata ai numeri, l’avvio in campionato della squadra guidata da Vincenzo Italiano. I viola hanno siglato 5 reti nei primi 122′, per poi rimanere a digiuno nei successi 418′. Il tutto appare paradossale se si nota che la Fiorentina occupa primi posti in tanti statistiche, come quella del possesso. È, infatti, la squadra che gioca più minuti effetti, che tira più angoli e che serve più cross utili. Il dato che stona, tuttavia, è la precisione al tiro. Solamente 20 dei 68 tiri di Cabral e compagni sono arrivati nello specchio della porta avversaria. In altre parole, servono 23 tiri di media alla Fiorentina per segnare un gol. Un dato che deve far riflettere, soprattutto se accompagnato a quello relativo ai “ribaltoni”: nelle ultime nove gare in cui la squadra di Italiano è passata in svantaggio, la poi sempre perso.

Foto: Twitter Fiorentina