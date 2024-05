Fiorentina, stagione finita per Sottil: frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra

Tegola per la Fiorentina: stagione finita per Riccardo Sottil. L’esterno offensivo, dopo aver aperto la gara del Franchi con un grande gol, è stato costretto a lasciare il campo al 53′ dopo aver accusato un problema alla spalla in seguito a un fallo subito. Questo il report del club viola: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Riccardo Sottil, nel corso della partita di oggi, ha riportato una frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra”.

Foto: Instagram Sottil