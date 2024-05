Fiorentina sotto 1-0 con il Club Brugge (De Cuyper). Traversa di Kouamé

La Fiorentina è sotto, a Bruges, contro i padroni di casa, nel ritorno della semifinale di Conference League. I belgi conducono 1-0 all’intervallo, con una rete di De Cuyper al 20′. Dal vantaggio belga, la Fiorentina si è svegliata, dopo un inizio opaco. Chance per Kouamé, per Nico Gonzalez. la più clamorosa ancora per Kouamé, al 36′, con una traversa clamorosa e palla sulla linea sulla respinta, colpita dall’attaccante viola.

Il Brugge conduce 1-0 al 45′, pareggiando il 3-2 viola dell’andata, al momento quindi si andrebbe ai supplementari.

Foto: twitter Fiorentina