Fiorentina, Sottil si ferma nel ricaldamento. C’è Nzola

Cambio di formazione last minute per la Fiorentina. Rispetto agli undici comunicati qualche minuto fa, Vincenzo Italiano perde Riccardo Sottil. Il giocatore, non è ancora al meglio, aveva provato nel ricaldamento ma si è fermato e deve alzare bandiera bianca. Al suo posto gioca perciòM’Bala Nzola, verosimilmente adattato nella posizione di esterno.

Queste quindi le due formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Nzola; Beltran. Allenatore: Italiano.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

Foto: Instagram Sottil