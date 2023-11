Buone notizie per la Fiorentina in merito a Fabiano Parisi. Il terzino classe 2000 era uscito ieri in allenamento toccandosi la cavglia, ma per il gicoatore dovrebbe trattarsi solo di una botta alla caviglia sinistra: anche dallo staff medico è arrivata la conferma che le condizioni dell’ex Empoli non preoccupano e sarà regolarmente in campo contro la Juventus.

Foto: Instagram personale