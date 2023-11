Come riporta Firenzeviola.it, attimi di apprensione nell’allenamento odierno al Viola Park, in casa Fiorentina, quando il terzino sinistro Fabiano Parisi si è accomodato in panchina con tanto di borsa del ghiaccio applicata alla caviglia. Il giocatore si è scontrato con un compagno e si è fermato.

Da valutare l’entità del problema in vista della gara con la Juventus.

Foto: Instagram Fiorentina