Fiorentina show in amichevole, 5-0 contro la Lucchese

Una bella Fiorentina parte con il turbo in amichevole e schianta la Lucchese 5-0. I viola si impongono senza troppe difficoltà in vista della ripresa in Serie A. La squadra allenata da Iachini passano con Kouame e Ribery che firmano una doppietta più Lirola.

⏱️ | TRIPLICE FISCHIO Finisce con un pokerissimo viola la sfida del Franchi: nella ripresa arrivano il secondo gol di Ribery, la doppietta di Kouame e un autogol. Buona la prima, ragazzi! Fiorentina 🆚 Lucchese 5️⃣-0️⃣#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/S05izyjuNY — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 6, 2020

Foto: twitter Fiorentina