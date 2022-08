Fiorentina, scomparso Alberto Orzan: il cordoglio del club

La grande famiglia della Fiorentina perde uno dei suoi amati ex calciatori. Si tratta di Alberto Orzan, storico difensore viola campione d’Italia che oggi è venuto a mancare. Il cordoglio del club toscano è apparso sul profilo Twitter ufficiale: “Il Presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia per la morte di Alberto Orzan. Orzan è stato Campione d’Italia nel ’56 e vincitore della Coppa delle Coppe del 1961. Resterà per sempre nei cuori di tutti i tifosi viola.”

Foto: Twitter Fiorentina