Fiorentina, scacco alla Roma in tre minuti: Jovic (85’) e Ikoné (88’) rispondono a El Shaarawy

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si sfidano due delle tre finaliste italiane nelle coppe europee. Entrambi gli allenatori decidono di schierare una formazione leggermente rimaneggiata, soprattutto i giallorossi attesi dall’imminente finale di Europa League. Inizia meglio la squadra di José Mourinho che si porta in vantaggio già all’11’ grazie ad un cross che trova Ola Solbakken in area, il norvegese prolunga per El Shaarawy che è bravissimo a controllare e scaricare in rete. Le migliori occasioni sono degli ospiti che vogliono ampliare il vantaggio. Al 45’ ancora El Shaarawy tenta l’azione personale, bravo questa volta Cerofolini a deviare in angolo. Portiere viola ancora impegnato un minuto più tardi su un bel tiro al volo di Belotti. Seconda frazione che si apre con un tocco sospetto di Mancini in area, ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 55’ prova a scuotersi la Fiorentina con Jovic che riceve un ottimo pallone in area ma il suo tiro viene murato. Partita nervosa e ricca di interruzioni, con i viola che reclamano ancora una volta per un rigore non concesso. Ayroldi sventola il cartellino giallo nei confronti di José Mourinho, reo di qualche parola di troppo. Nei minuti finali però, la squadra di Italiano trova la forza per rimettere in piedi la partita. Su un cross in area svetta Rolando Mandragora che riesce a servire Luka Jovic. Un gioco da ragazzi per l’attaccante viola battere Svilar per il pareggio dei suoi. La Fiorentina sembra averne di più e continua a spingere. Passano soltanto tre minuti e su un colpo di testa di Cristian Kouame aggancia la sfera Jonathan Ikone che riesce a trovare il gol ed il definitivo sorpasso della Fiorentina. Si chiude 2-1 un bel match che porta i viola al nono posto. La Roma rimane sesta, sempre più staccata dalla zona Champions League.

Foto: Instagram Fiorentina