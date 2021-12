Fiorentina-Sassuolo, un match per decidere la sorpresa del campionato

Alle 12.30 andrà in scena la partita tra Fiorentina e Sassuolo, sfida della 18esima giornata di Serie A. I viola ed i neroverdi sono due squadre in salute, infatti gli uomini di Italiano arrivano da quattro vittorie consecutive, mentre gli emiliani sono reduci dalla vittoria con la Lazio e non perdono da 5 partite. I padroni di casa sono più avanti in classifica, infatti il club gigliato è a ridosso della zona Champions, ma il Sassuolo con una vittoria esterna potrebbe andare a 26 punti, praticamente quasi in zona Conference League. Entrambe la squadre giocano bene, motivo per cui si candidano ad essere le vere rivelazioni di questa Serie A, sperando che la partita di oggi confermi le aspettative di tutti. Foto: Twitter Fiorentina