Fiorentina-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera proseguirà la diciassettesima giornata di Serie A con l’anticipo tra Fiorentina e Roma. Montella, a caccia di un successo dopo l’ottimo pari con l’Inter, dovrebbe schierarsi col consueto 3-5-2: Dragowski tra i pali, Milenkovic, Pezzella e Caceres nel terzetto arretrato; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert a centrocampo; in attacco, con Chiesa ancora fermo ai box, spazio a Boateng e al confermatissimo Vlahovic. Fonseca, intenzionato a dare seguito all’ottimo momento, sarebbe propenso a rispondere col solito 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, davanti al portiere spagnolo Florenzi, Mancini, Smalling e Kolarov; Diawara e Veretout in cabina di regia con Zaniolo, Pellegrini e Perotti alle spalle dell’unica punta Dzeko. Appuntamento alle 20:45, a seguire le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. Allenatore: Montella.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Foto: florenceisyou