Fiorentina-Roma, i convocati di Palladino

Questa sera va in scena Fiorentina-Roma, match fondamentale per la lotta europea delle due squadre, similari tra l’altro in alcuni dettami tattici dei due allenatori. Raffaele Palladino, tecnico della Viola, ha diramato i convocati della gara. C’è Kean, che può quindi candidarsi ad una maglia da titolare.

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli

Difensori: Baroncelli, Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Parisi, Ranieri

Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Colpani, Kean, Ikoné, Kouame, Sottil.

Foto: Instagram Palladino