Fiorentina rimandata: apre Kean, risponde il Toro (in 10) con Gineitis sul pasticcio Comuzzo-Adli

Fiorentina-Torino termina 1-1.

Bel primo tempo tra due squadre che hanno provato a giocare con coraggio e determinazione. Ma la strada del Toro si fa subito in salita: il 2004 Dembelé prende due gialli nella prima mezz’ora(decisamente evitabile il secondo), lasciando la squadra in 10. Poco dopo (38′) Kean torna al gol: colpo di testa a battere Milinkovic-Savic che aveva respinto bene una mezza rovesciata di Colpani. Nel recupero Toro vicino al pari col “l’autotraversa” di Comuzzo. Termina così il primo tempo.

Nonostante l’uomo in meno, il Torino approccia la seconda metà di gara con grande decisione, e al 70′ la squadra granata viene ricompensata, con una grossissima disattenzione difensiva della Fiorentina. Pasticcio tra Comuzzo e Adli, che si fa anticipare da Gineitis che si trova davanti a De Gea, non sbaglia. Tutto nuovamente in discussione. Al minuto 77, Palladino toglie dal campo Albert Gudmundsson e inserisce Lucas Beltran: fischi del Franchi. La gara termina 1-1. Vittoria ancora rimandata per la Viola, che non vince una gara in Serie A da più di un mese.

Foto: Instagram Torino