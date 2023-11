Fiorentina, rifinitura in vista del Genk: personalizzato per Bonaventura

Domani sera alle 21, la Fiorentina scenderà in campo contro il Genk per la quinta giornata della fase a gironi di Conference League. I viola sono scesi in campo questa mattina per la rifinitura prima dell’impegno di domani sera al Franchi. Lavoro personalizzato per Giacomo Bonaventura che non ha preso parte quindi all’allenamento in gruppo. Probabile che per il classe ’90 si tratti semplicemente di una seduta ad hoc già preventivata per gestire l’ampio minutaggio di questa prima parte di stagione.

Foto: Instagram Fiorentina