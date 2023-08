Fiorentina-Rapid Vienna, le probabili formazioni

Questa sera al Franchi di Firenze andrà in scena la gara di ritorno del playoff di Conference League tra Fiorentina e Rapid Vienna. Gli uomini di Vincenzo Italiano saranno costretti a vincere per cercare la qualificazione, dopo aver perso in Austria a causa di un calcio di rigore trasformato da Grull. Per i toscani ancora qualche nodo da sciogliere per la formazione che scenderà in campo stasera: Brekalo e Nzola sono i favoriti per scendere in campo dal primo minuto, ma Kouamè e Beltran ne insidiano la titolarità. Due cambi forzati invece per il Rapid, che dovrà fare a meno del terzino destro Schick e dell’ attaccante Burgstaller. Queste le probabili formazioni del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl, Oswald, Querfield, Hofmann, Auer; Sattlberger, Kerschbaum; Kuhn, Seidl, Grull; Strunz.

Foto: Instagram Fiorentina