Fiorentina, Quarta dimesso ieri dall’ospedale, nuovi controlli per Kouamé. Il report

La Fiorentina ha pubblicato un report per dare novità sulle condizioni di Martinez Quarta e Christian Kouamé, entrambi assenti per la sfida di domani contro il Torino. Di seguito la nota: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Martinez Quarta è stato dimesso ieri dall’ospedale in seguito al ricovero resosi necessario nella notte tra domenica e lunedì scorso. Le condizioni generali dell’atleta sono buone, ad inizio settimana verranno effettuati nuovi controlli propedeutici alla ripresa dell’attività con la squadra. Il Club viola informa inoltre che il calciatore Christian Kouame effettuerà nel corso della prossima settimana i controlli programmati per poter ottenere l’idoneità agonistica necessaria per riprendere l’attività di allenamento”.

Foto: Instagram Quarta