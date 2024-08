Fiorentina-Puskas Akademia, le formazioni ufficiali

Inizia questa sera il cammino europeo della Fiorentina di Palladino. I viola scendono in campo alle 20.00 contro la Puskas Akademia, per l’andata dei play off di Conference League. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA: De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Kayode, Bianco, Mandragora, Parisi, Colpani, Sottil, Beltran. All. Palladino

PUSKAS AKADEMIA: Pécsi, Golla, Plsek, Nissila, Stronati, Favorov, Soisalo, Puljic, Maceiras, Nagy, Brandon. All. Hornyàk

Foto: de gea fiorentina twitter