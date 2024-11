Fiorentina, prima gioia verdeoro per Dodò: convocato da Dorival

Dodò è in completo stato di grazia. E le grandi prestazioni con la Fiorentina finalmente trovano uno sfogo anche dal punto di vista della Nazionale. Il commissario tecnico Dorival, infatti, ha deciso di convocarlo per la Seleção, per via della squalifica di Vanderson del Monaco. L’esterno della Fiorentina ha fatto la valigia di corso e ha preso il primo aereo disponibile per raggiungere il gruppo. Notizia che fa felice il giocatore, forse un po’ meno Palladino, che probabilmente dovrà prendere delle decisioni sulla sua titolarità contro il Como di domenica, dato che il giocatore tornerà dal ritiro soltanto venerdì.

Foto: Instagram Dodò